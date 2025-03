Aegon: trois nouveaux administrateurs nommés au conseil information fournie par Cercle Finance • 31/03/2025 à 12:25









(CercleFinance.com) - Aegon a annoncé lundi qu'il allait proposer à ses actionnaires la nomination de David Herzog, Lori Fouché et Jay Ralph en tant que nouveaux membres de son conseil d'administration lors de son assemblée générale prévue le 12 juin prochain.



L'assureur néerlandais indique que David Herzog, qui a été le directeur financier d'AIG entre 2008 et 2016, devrait être appelé à prendre la présidence de son conseil suite au départ de William Connelly, envisagé dans la seconde moitié de l'année.



Lori Fouché a de son côté occupé divers postes à responsabilités chez Prudential, tandis que Jay Ralph a passé près de 20 ans chez Allianz.



Mark Ellman, qui avait rejoint le conseil d'Aegon en 2017, devrait voir son mandat renouvelé, tout comme Jack McGarry, qui était entré au conseil en 2021.



Dona Young, qui était membre de l'instance depuis 2013, devrait en revanche quitter le conseil cette année à l'issue de son troisième mandat.





Valeurs associées AEGON 6,0220 EUR Euronext Amsterdam -1,18%