AOF - EN SAVOIR PLUS

Aegon a confirmé ses objectifs financiers annuels et visera notamment le versement d'un dividende de 0,40 euro par action. Parallèlement, le groupe a annoncé un nouveau plan de rachat d'actions de 200 millions d'euros, dont l'achèvement est prévu d'ici à la fin de l'année 2025.

Au Royaume-Uni, les dépôts nets sur la plateforme Workplace ont continué de croître. En revanche, sur la plateforme Adviser, les sorties nettes ont reflété la consolidation et l'intégration verticale en cours dans les segments de conseillers non ciblés. Des initiatives sont en place afin de permettre à Adviser de renouer avec la croissance d'ici 2028.

(AOF) - Aegon a publié des comptes en-déçà des prévisions des analystes. Au premier trimestre, l’assureur néerlandais a vu son capital d’exploitation progresser de seulement 4 %, à 267 millions d’euros. L’activité a été impactée par une évolution défavorable de la mortalité aux États-Unis. Les fonds propres se sont quant à eux élevés à 1,6 milliard d’euros. Dans le détail, outre-Atlantique, les nouvelles souscriptions d’assurance vie individuelle ont augmenté de 7 %, tandis que les dépôts nets globaux sur les entreprises ont été positifs et les ventes souscrites ont été solides.

Aegon : trimestriels décevants et rachat d'actions

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.