Aegon se dit bien parti pour atteindre ses objectifs 2025
information fournie par Zonebourse 13/11/2025 à 12:17
Le groupe d'assurance néerlandais, principalement implanté aux Etats-Unis via sa filiale Transamerica, a annoncé ce matin une génération de capital d'environ 340 millions d'euros sur le trimestre clos fin septembre, à comparer avec 336 millions un an plus tôt, soit une hausse de 1%.
C'est mieux que les 320 millions anticipés le consensus.
Dans une note de réaction, les analystes d'UBS font cependant remarquer que cette performance inclut des éléments exceptionnels de plus de 40 millions d'euros.
Aegon indique effectivement avoir bénéficié, pour quelque 27 millions d'euros, d'un niveau de sinistralité inférieur aux prévisions aux Etats-Unis ainsi que de charges moins fortes que prévu liées à l'arrivée de nouveaux contrats.
A l'international et dans la gestion d'actifs, ces éléments non-récurrents ont contribué à hauteur de 16 millions d'euros aux performances du troisième trimestre.
Chez ING, on évoque des chiffres en ligne avec les attentes, mais aussi des performances commerciales jugées un peu faibles, tout particulièrement au Royaume-Uni.
'La situation devient de moins en moins tenable et nous ne serions pas surpris qu'une cession de l'activité soit envisagée sérieusement à l'approche de la prochaine journée d'investisseurs', souligne la banque néerlandaise.
Au-delà des aspects stratégiques, les analystes de KBC rappellent que la réunion du 10 décembre devrait livrer la conclusion très attendue sur la possibilité d'une domiciliation de l'entreprise aux Etats-Unis.
S'agissant de ses perspectives, Aegon s'est déclaré sur de bons rails en vue d'atteindre son objectif d'une génération de capital d'environ 1,2 milliard d'euros en 2025.
A la Bourse d'Amsterdam, l'action Aegon avançait de 0,8% dans le sillage de ces nouvelles, ce qui lui permet de maintenir un gain de l'ordre de 20% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|6,8580 EUR
|Euronext Amsterdam
|+0,85%
A lire aussi
-
La Commission européenne a lancé jeudi une enquête visant Google, filiale d'Alphabet,, portant sur sa politique anti-spam, à la suite de plaintes d'éditeurs, affirmant que cette politique a affecté leurs revenus, ce qui pourrait exposer le géant technologique américain ... Lire la suite
-
Donald Trump "savait à propos des filles" dont abusait le délinquant sexuel américain Jeffrey Epstein, et a même "passé plusieurs heures" avec l'une d'elles, affirment des emails du financier new-yorkais publiés mercredi, énième rebondissement d'un scandale qui ... Lire la suite
-
(AOF) - Casino (+13,09%, à 0,3092 euro) L'action Casino est particulièrement recherchée, soutenu par l'effervescence qui entoure le secteur de la grande distribution. Carrefour a annoncé l'arrivée au sein de son capital de la famille Saadé, à hauteur de 4%. "Le ... Lire la suite
-
Le groupe industriel britannique Rolls-Royce a assuré jeudi que la demande pour ses moteurs d'avions propulsera ses bénéfices annuels et poursuit en parallèle le développement de petits réacteurs nucléaires modulaires, dont le premier exemplaire britannique sera ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer