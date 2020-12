Aegon revend sa gestion d'actifs d'Europe centrale et de l'est

(NEWSManagers.com) - L'assureur néerlandais Aegon a annoncé, dimanche, la vente de son activité de gestion d'actifs, d'assurance et de retraites basée en Europe centrale et de l'est à Vienna Insurance Group pour un montant de 830 millions d'euros. Ces activités couvraient la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la Turquie. Selon le directeur général d'Aegon, Lard Friese, cette transaction " simplifiera" les activités de la firme et renforcera son bilan.