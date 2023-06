Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aegon: programme de rachats d'actions bouclé information fournie par Cercle Finance • 05/06/2023 à 11:45









(CercleFinance.com) - Aegon a annoncé vendredi soir avoir bouclé son programme de rachat d'actions de 200 millions d'euros destiné à reverser du capital excédentaire à ses actionnaires.



Dans le cadre du programme, initié en février dernier, l'assureur néerlandais indique avoir racheté près de 47 millions de ses propres titres à un prix unitaire moyen de l'ordre de 4,3 euros.



Aegon prévoit de proposer, à l'occasion de sa prochaine assemblée générale, d'annuler les actions rachetées.





