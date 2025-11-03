Aegon nomme un nouveau président à la tête de son conseil d'administration
information fournie par Zonebourse 03/11/2025 à 12:16
Agé de 66 ans, David Herzog avait été le directeur financier d'American International Group (AIG) entre 2008 et 2016. Il avait ensuite siégé au conseil d'administration de MetLife entre 2017 et 2024.
C'est Leni Boeren, l'ancien directeur général de Kempen Capital Management et membre du directoire de Van Lanschot Kempen, qui a été choisi pour le remplacer en tant qu'administrateur. Boeren avait été auparavant directeur général de Robeco et membre du comité de direction d'Euronext.
Bill Connelly, un ancien banquier qui avait démarré sa carrière à la Chase Manhattan Bank, avait été nommé président du conseil d'administration en 2018, mais son mandat devait arriver à expiration en 2026.
Suite à ces annonces, l'action Aegon avançait de 0,7% lundi à la Bourse d'Amsterdam.
Valeurs associées
|6,6400 EUR
|Euronext Amsterdam
|+0,51%
