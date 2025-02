Aegon: les résultats semestriels inférieurs aux attentes information fournie par Cercle Finance • 20/02/2025 à 10:42









(CercleFinance.com) - L'assureur néerlandais Aegon chute de plus de 8% jeudi matin à la Bourse d'Amsterdam en réaction à la publication de résultats semestriels inférieurs aux attentes.



Le groupe a fait état ce matin d'une hausse de 14% de son bénéfice d'exploitation au titre du second semestre 2024, à 776 millions d'euros, alors que les analystes d'UBS l'attendaient à 909 millions.



A 741 millions d'euros, le bénéfice net ressort lui aussi en-dessous des prévisions établies par le bureau d'études.



Avec une génération de capital opérationnel (OCG) stable à 658 millions d'euros sur la seconde moitié de l'exercice, Aegon dit avoir atteint sa prévision de 1,2 milliard d'euros pour l'ensemble de l'exercice.



Pour 2025, le groupe dit encore viser une génération de capital opérationnel (OCG) de 1,2 milliard d'euros, accompagnée d'un flux de trésorerie disponible de 800 millions d'euros, à comparer avec 759 millions d'euros en 2024.



L'action, qui affichait à la clôture d'hier un gain de plus de 13% depuis le début de l'année, subissait des prises de bénéfices appuyées jeudi matin suite à cette publication, son repli atteignant 8,2% vers 10h30, soit la plus forte baisse de l'indice STOXX Europe 600.





Valeurs associées AEGON 5,94 EUR Euronext Amsterdam -8,16%