Aegon: deux brokers partagent leur conseil post résultats
information fournie par Cercle Finance 22/08/2025 à 17:30
Le broker met notamment en avant l'annonce d'une augmentation des rachats d'actions pour 200 millions d'euros supplémentaire, un montant représentant selon lui environ 2% de sa capitalisation boursière.
Si Aegon a dépassé ses attentes de bénéfice net en raison d'éléments de juste valeur, UBS pointe cependant une génération de capital opérationnelle (OCG) sous-jacente décevantes et des vents contraires de changes sur sa marge de service contractuelle (CSM).
De son côté, AlphaValue confirme lui aussi son conseil d''achat' sur le titre, avec un objectif de cours inchangé à 7,76 euros.
L'analyste estime que la publication du premier semestre 2025 est ressortie légèrement au-dessus des attentes, avec un résultat opérationnel de 845 millions d'euros, en hausse de 19% sur un an, soutenu par des impacts moins défavorables liés aux contrats onéreux et aux écarts d'expérience.
AlphaValue met en avant le résultat net ressort à 606 millions d'euros, contre une perte de 65 millions un an plus tôt, grâce notamment à 154 millions de gains issus des couvertures. Le broker souligne par ailleurs que le management a relevé sa guidance pour les activités américaines de 50 millions de dollars, visant désormais 700 à 800 millions de dollars au second semestre.
Le bureau d'analyses anticipe désormais un résultat opérationnel de 838 millions d'euros et un bénéfice net de 841 millions d'euros pour la deuxième moitié de l'année 2025.
Valeurs associées
|6,8560 EUR
|Euronext Amsterdam
|-1,04%
