Aegon: démarrage du programme de rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 13/01/2025 à 10:00









(CercleFinance.com) - Aegon fait part du démarrage de son programme de rachats d'actions de 150 millions d'euros annoncé le 15 novembre dernier, programme qui devrait être achevé au 30 juin 2025, sauf circonstances imprévues.



Ce programme comprend un montant de l'ordre de 40 millions d'euros pour répondre aux obligations résultant de ses plans de rémunération à base d'actions pour ses cadres dirigeants. Les autres actions acquises devraient être annulées.



Vereniging Aegon, le premier actionnaire de la compagnie d'assurances néerlandaise, participera à ce programme de rachat d'actions au prorata de sa participation, résultant en un montant de 20 millions d'euros.





