Aegon débute un rachat d'actions
information fournie par Zonebourse 12/01/2026 à 09:01
Une tierce partie sera engagée pour la réalisation des transactions. Sauf circonstances imprévues, ce rachat d'actions devrait être achevé d'ici fin juin 2026. Les actions rachetées pour 200 MEUR sont destinées à être annulées.
Vereniging Aegon, le premier actionnaire de la compagnie d'assurance néerlandaise, devrait participer à ce rachat au prorata de sa participation de l'ordre de 18,4% des droits de votes actuellement exerçables, ce qui implique un montant de 37 MEUR.
Valeurs associées
|6,5920 EUR
|Euronext Amsterdam
|-0,12%
A lire aussi
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite
-
Ruée sur les commissariats au Népal: des dizaines de milliers de jeunes en quête d'emploi se pressent depuis plusieurs jours dans tout le pays dans l'espoir de décrocher un poste temporaire de policier pour les législatives du 5 mars. Ces agents seront chargés ... Lire la suite
-
Abivax ABVX.PA monte fortement lundi en Bourse après une information selon laquelle le géant pharmaceutique américain Eli Lilly LLY.N est toujours intéressé par un rachat du groupe français de biotechnologie. A la Bourse de Paris, vers 08h50 GMT, l'action Abivax ... Lire la suite
-
Un climat d'aversion pour le risque règne lundi sur les marchés financiers après les menaces de poursuites contre la Fed pour fraude par le ministère de la Justice américain, poussant les métaux précieux à de nouveaux records et pesant sur les Bourses européennes. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer