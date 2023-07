Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aegon: dans le vert, UBS salue les rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 10/07/2023 à 17:16









(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée avec un gain d'environ +1%. UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Aegon avec un objectif de cours maintenu à 5,95 euros, une cible qui recèle un potentiel de progression de 27% pour le titre de la compagnie d'assurance néerlandaise.



'Les rachats d'actions ont démarré, avec les retours de capitaux les plus élevés du secteur sur les 12 prochains mois', souligne le broker, qui voit en outre 5 à 10% de potentiel supplémentaire à sa valorisation lié à des mesures de la direction.





Valeurs associées AEGON Euronext Amsterdam +0.66%