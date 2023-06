Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aegon: cession bouclée des filiales polonaise et roumaine information fournie par Cercle Finance • 01/06/2023 à 14:14









(CercleFinance.com) - Aegon a annoncé jeudi avoir finalisé la cession de ses activités en Pologne et en Roumanie à Vienna Insurance Group (VIG) pour un montant de 125 millions d'euros.



L'assureur néerlandais précise que l'opération - qui avait été initialement annoncée en novembre 2020 - constitue la dernière étape de son désengagement complet d'Europe Centrale et de l'Est, suite à la réalisation déjà effective de la vente de ses activités en Hongrie et en Turquie.





