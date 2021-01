Aegon AM recrute une responsable de la diversité

(NEWSManagers.com) - Aegon Asset Management a recruté Lindsay Hudson comme responsable de l' inclusion et la diversité, un poste nouvellement créé. Basée au Royaume-Uni, elle sera rattachée à Jane Daniel, directrice mondiale des risques et de la conformité, ainsi qu' ambassadrice de l' inclusion et la diversité. Elle devient aussi membre de la direction.

Lindsay Hudson arrive en provenance d' Invesco où elle était responsable de la diversité et de l' inclusion pour la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique depuis 2018.