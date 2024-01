Aegon AM recrute un directeur commercial senior

Aegon Asset Management vient de recruter Martin Canavan en tant que directeur commercial senior. Basé à Edimbourg, l’intéressé couvrira les clients du Nord de l’Angleterre, de l’Ecosse, de l’Irlande et de l’Ile de Man. Cela inclura des conseillers financiers, des gestionnaires de fortune, des family offices et institutions de fonds. Il sera rattaché à Mark Ferguson, responsable du wholesale UK chez Aegon AM.

Martin Canavan retrouve Aegon AM où il avait déjà travaillé entre 2006 et 2010. Il vient plus récemment de River and Mercantile Asset Management où il était directeur commercial wholesale pour le Royaume-Uni depuis trois ans. Avant cela, il a travaillé dix ans chez Merian Global Investors (ex-Old Mutual Global Investors).