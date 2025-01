AEG Power Solutions attribue à Entech Smart Energy deux contrats portant sur des systèmes de conversion d'énergie conteneurisés pour des projets d'hydrogène vert

Hyvolution, Paris, France, 29 janvier 2025 - AEG Power Solutions, leader mondial des solutions de conversion et de stockage d'énergie, a attribué deux contrats à Entech Smart Energy, intégrateur de systèmes dédiés aux marchés des énergies renouvelables, portant sur des systèmes de conversion d'énergie conteneurisés destinés à des fabricants d’électrolyseurs situés en Pologne et en Allemagne.



Entech Smart Energy, reconnu pour son expertise dans l'intégration de systèmes énergétiques complexes, concevra et construira plusieurs systèmes de conversion d'énergie conteneurisés pour AEG Power Solutions. Ces systèmes sont essentiels pour une électrolyse efficace dans la production d'hydrogène vert et témoignent de l'engagement des deux entreprises à faire progresser les solutions énergétiques durables.



Cette collaboration s'appuie sur les redresseurs haute performance d'AEG Power Solutions et sur les capacités d'intégration innovantes d'Entech pour développer des solutions évolutives et rentables.