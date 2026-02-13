 Aller au contenu principal
Aedifica réalise un bénéfice de 244,4 millions d'euros en 2025
information fournie par Zonebourse 13/02/2026 à 10:01

Le portefeuille d'Aedifica a généré des revenus locatifs de 361,0 millions d'euros en 2025, soit une augmentation de 7 % par rapport à l'année précédente. Cette augmentation s'explique principalement par des acquisitions, les projets achevés du pipeline et l'indexation des loyers, qui s'élève à 2,7 % à périmètre constant.

Il en résulte un EPRA Earnings supérieur au budget, atteignant 244,8 millions d'euros (234,6 millions d'euros en 2024, soit une augmentation de 4 %), soit 5,15 EUR par action.

Le résultat net (part du Groupe) s'élève à 244,4 millions d'euros (31 décembre 2024 : 204,8 millions d'euros). Le résultat de base par action, tel que défini par IAS 33), est de 5,14 EUR (31 décembre 2024 : 4,31 EUR).

À la fin de l'année, le portefeuille immobilier d'Aedifica s'élevait à 6.285 millions d'euros (contre 6.218 millions d'euros fin 2024), comprenant 618 sites d'une capacité de près de 36.400 résidents et 12.700 enfants.

22 nouveaux projets et forward purchases ont été ajoutés au programme d'investissement pour un montant total de près de 215 millions d'euros. Compte tenu des 11 projets achevés au cours de l'année pour un montant total de 96 millions d'euros, ces nouveaux ajouts portent la taille du programme d'investissement à 276 millions d'euros, offrant un rendement initial moyen rapporté au coût d'environ 6,5 %.

