Aedifica: investit environ 61,5 M£ au Royaume-Uni

(CercleFinance.com) - Aedifica annonce un investissement d'environ 61,5 millions £ dans l'acquisition de quatre maisons de repos au Royaume-Uni.



Les quatre maisons de repos de ce portefeuille sont situées dans des zones résidentielles prospères à Sayers Common (Sussex), Broadstairs (Kent), Southampton (Hampshire) et Midsomer Norton (près de Bath).



Les trois établissements en exploitation ont été récemment achevés au deuxième trimestre 2024. L'établissement Midsomer Norton est actuellement encore en construction et devrait être achevé au quatrième trimestre 2024.



Chacune des maisons de repos accueille

jusqu'à 66 résidents dans des chambres spacieuses avec salle de bains privative, spécialement conçues pour répondre aux besoins des personnes âgées nécessitant une assistance permanente.





