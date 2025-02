Adyen: vers une accélération de la croissance en 2025 information fournie par Cercle Finance • 13/02/2025 à 14:18









(CercleFinance.com) - Adyen signe la plus forte hausse de l'indice STOXX Europe 600 jeudi après avoir déclaré viser une accélération de sa croissance en 2025.



A l'occasion de la parution de ses résultats de second semestre 2024, le spécialiste néerlandais des technologies de paiement a dit anticiper une 'légère' accélération de la croissance de son chiffre d'affaires net en 2025.



A titre d'indication, la fintech a signé l'an dernier une croissance de 23% de ses revenus, dont une progression de 22% de ses revenus sur la seconde partie de l'exercice.



Adyen a indiqué par ailleurs tabler sur une amélioration de son taux de marge opérationnelle (Ebitda), qui s'est établi à 50% l'an dernier.



Suite à cette publication, le titre grimpait de 14% jeudi sur Euronext Amsterdam pour revenir à des plus hauts depuis l'été 2022.





Valeurs associées ADYEN 1 804,60 EUR Euronext Amsterdam +14,35%