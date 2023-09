Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adyen: termine dans le rouge, Stifel abaisse son opinion information fournie par Cercle Finance • 25/09/2023 à 18:12









(CercleFinance.com) - Le titre termine en repli de près de 0,6% après l'analyse négative de Stifel. L'analyste a annoncé lundi avoir abaissé sa recommandation sur le titre Stifel, qui passe à 'conserver' contre 'acheter' précédemment, et avoir réduit drastiquement son objectif de cours sur la valeur.



Dans une note consacrée au secteur des paiements, l'analyste évoque un manque de visibilité sur les résultats du groupe néerlandais des 12 prochains mois, anticipant des performances qui devraient demeurer sous pression.



'Si nous pensons qu'à moyen terme, Adyen reste en bonne voie pour devenir l'une des plus grandes 'success stories' des services de paiement grâce à la supériorité de son approche multi-canal, à l'avancée de sa technologie en ligne et à ses investissements continus dans l'innovation, aucun catalyseur ne devrait se matérialiser au cours des 12 mois à venir', prévient le bureau d'études.



L'intermédiaire abaisse en conséquence son objectif à 720 euros contre 1.900 euros jusqu'à présent.





