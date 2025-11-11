Adyen se fixe comme objectif une croissance de 20% à moyen terme
information fournie par Zonebourse 11/11/2025 à 10:05
La fintech, qui doit rencontrer la communauté financière cet après-midi à Amsterdam, explique avoir déjà identifié des opportunités en vue de gagner des parts de marché au cours des prochaines années au sein d'un secteur affichant une croissance rapide.
'Nous nous attendons à ce que notre croissance soit principalement tirée par l'extension de nos contrats avec les clients existants, par l'acquisition de nouveaux clients et par le développement de notre offre de services financiers', explique le groupe dans le document.
Pour 2026, Adyen confirme anticiper une croissance de son chiffre d'affaires net compris entre 20% et 25%, avec une marge opérationnelle (Ebitda) attendue à plus de 55% d'ici 2028.
Pour les années suivantes, l'entreprise déclare prévoir une croissance annuelle située autour de 20% au niveau de son chiffre d'affaires net, une prévision qui se situe un peu-en dessous de l'estimation moyenne de 21% jusqu'ici envisagée par le marché.
Plusieurs analystes saluaient néanmoins les efforts annoncés par la société afin de fournir davantage de visibilité aux investisseurs.
'La volonté manifestée par l'entreprise de communiquer au marché chaque année un objectif de croissance du chiffre d'affaires constitue vraiment une bonne nouvelle', réagissent ce matin les équipes de KBC.
'Nous accueillons favorablement la décision de s'écarter de la rigidité associée à un plan triennal, qui s'avère souvent compliqué à mettre en place au vu des aléas économiques (surtaxes douanières, inflation,...)', renchérissent les analystes de Jefferies.
A ce titre, le courtier américain juge que le groupe néerlandais est en mesure de dégager une croissance durable de plus de 20% sur le long terme, rappelant la prudence de son équipe de management en matière de communication d'objectifs.
Suite à ces annonces, l'action Adyen progressait de près de 3,5% mardi matin dans les premiers échanges, signant de loin la plus forte hausse de l'indice AEX de la Bourse d'Amsterdam et l'une des meilleurs performances de l'indice STOXX Europe 600.
Valeurs associées
|1 400,800 EUR
|Euronext Amsterdam
|+3,46%
