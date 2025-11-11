 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 113,35
+0,72%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Adyen se fixe comme objectif une croissance de 20% à moyen terme
information fournie par Zonebourse 11/11/2025 à 10:05

Adyen s'est donné comme objectif de générer une croissance de l'ordre de 20% à moyen terme et de faire progresser sa marge opérationnelle au-delà de 55% à horizon 2028, selon la présentation mise en ligne ce mardi par le spécialiste néerlandais des technologies de paiement en amont de sa journée d'investisseurs.

La fintech, qui doit rencontrer la communauté financière cet après-midi à Amsterdam, explique avoir déjà identifié des opportunités en vue de gagner des parts de marché au cours des prochaines années au sein d'un secteur affichant une croissance rapide.

'Nous nous attendons à ce que notre croissance soit principalement tirée par l'extension de nos contrats avec les clients existants, par l'acquisition de nouveaux clients et par le développement de notre offre de services financiers', explique le groupe dans le document.

Pour 2026, Adyen confirme anticiper une croissance de son chiffre d'affaires net compris entre 20% et 25%, avec une marge opérationnelle (Ebitda) attendue à plus de 55% d'ici 2028.

Pour les années suivantes, l'entreprise déclare prévoir une croissance annuelle située autour de 20% au niveau de son chiffre d'affaires net, une prévision qui se situe un peu-en dessous de l'estimation moyenne de 21% jusqu'ici envisagée par le marché.

Plusieurs analystes saluaient néanmoins les efforts annoncés par la société afin de fournir davantage de visibilité aux investisseurs.

'La volonté manifestée par l'entreprise de communiquer au marché chaque année un objectif de croissance du chiffre d'affaires constitue vraiment une bonne nouvelle', réagissent ce matin les équipes de KBC.

'Nous accueillons favorablement la décision de s'écarter de la rigidité associée à un plan triennal, qui s'avère souvent compliqué à mettre en place au vu des aléas économiques (surtaxes douanières, inflation,...)', renchérissent les analystes de Jefferies.

A ce titre, le courtier américain juge que le groupe néerlandais est en mesure de dégager une croissance durable de plus de 20% sur le long terme, rappelant la prudence de son équipe de management en matière de communication d'objectifs.

Suite à ces annonces, l'action Adyen progressait de près de 3,5% mardi matin dans les premiers échanges, signant de loin la plus forte hausse de l'indice AEX de la Bourse d'Amsterdam et l'une des meilleurs performances de l'indice STOXX Europe 600.

Valeurs associées

ADYEN
1 400,800 EUR Euronext Amsterdam +3,46%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Inde: les enquêteurs sur le site d'une explosion d'une voiture à New Delhi
    Inde: les enquêteurs sur le site d'une explosion d'une voiture à New Delhi
    information fournie par AFP Video 11.11.2025 10:07 

    Les enquêteurs et la police poursuivent leurs investigations sur les lieux de l'explosion d'une voiture qui a fait au moins huit morts près d'une station de métro, dans un quartier très animé de la vieille ville de New Delhi.

  • Une femme et sa fille se rafraîchissent dans une grande bassine remplie d'eau à Vila da Barca, un quartier pauvre bâti sur pilotis sur les rives du fleuve Guama à Belem, dans l'État du Para, le 5 novembre 2025 au Brésil ( AFP / Mauro PIMENTEL )
    En marge de la COP30, une favela de Belem étouffe
    information fournie par AFP 11.11.2025 09:49 

    Devant l'entrée de sa maison délabrée, une petite fille se rafraîchit avec sa mère dans une grande bassine remplie d'eau. La chaleur humide est étouffante dans cette favela de Belem, ville d'Amazonie brésilienne qui accueille la COP30. Non loin de là, Rosineide ... Lire la suite

  • Le logo de Porsche
    Porsche SE: La crise chez Porsche AG pèse sur les résultats à neuf mois
    information fournie par Reuters 11.11.2025 09:48 

    Une crise chez le constructeur de voitures de luxe Porsche AG a affecté les résultats à neuf mois de son principal actionnaire, la holding Porsche SE, qui a affiché mardi un bénéfice net ajusté en baisse de plus d’un tiers. Porsche SE, contrôlé par les familles ... Lire la suite

  • Un trader travaille chez CMC Markets dans la City de Londres
    L'Europe ouvre dans le vert, regain d'optimisme autour du "shutdown"
    information fournie par Reuters 11.11.2025 09:46 

    Les principales Bourses européennes sont dans le vert mardi en début de séance, aidées par le regain d'optimisme suscité par les perspectives d'une fin du "shutdown" américain dans les prochains jours. À Paris, le CAC 40 gagne 0,42% à 8.089,26 points vers 08h07 ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank