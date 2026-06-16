Adyen se distingue après le lancement d'une plateforme de commerce agentique

(Zonebourse.com) - À la Bourse d'Amsterdam, Adyen signe la plus forte hausse de l'indice AEX ce mardi dans le sillage du lancement d'une nouvelle suite d'API modulaires devant permettre aux entreprises de vendre à travers l'ensemble des plateformes d'IA conversationnelle.

Dans un communiqué, la fintech néerlandaise dit avoir conçu son architecture de commerce agentique, baptisée "Adyen Agentic", comme une couche d'écosystème ouverte plutôt que comme un environnement de commerce fermé.

Le groupe explique l'avoir imaginée afin de lui faire jouer le rôle de traducteur universel : les vendeurs ne l'intègrent qu'une seule fois et Adyen traduit ensuite cette intégration unique pour l'adapter à chaque plateforme d'agents, à chaque protocole et à chaque méthode de paiement.

Avec des briques présentées comme modulaires, les commerçants pourront ainsi continuer de s'appuyer sur leurs technologies d'e-commerce existantes, en conservant notamment le contrôle de la relation client, du routage des transactions et des paiements.

Cette suite doit permettre aux entreprises de vendre à travers l'ensemble des plateformes d'IA conversationnelle, sans avoir à reconstruire leurs systèmes de commerce pour chaque nouveau canal.

Un écosystème ouvert

La solution comprend une couche structurée de gestion des produits et des stocks, qui diffuse en temps réel les informations de catalogue, de prix et de disponibilité ( Agentic Feed ), une couche d'orchestration qui connecte les systèmes existants des commerçants aux plateformes de commerce conversationnel ( Agentic Cart ) et une couche dédiée aux paiements et à la lutte contre la fraude ( Agentic Payments ).

Parmi les premiers participants à l'écosystème figurent des partenaires stratégiques comme American Express, Mastercard, Salesforce et Visa, ainsi que les marques d'électroménager SharkNinja et de mode Tapestry et VF Corp.

Adyen Agentic est pour l'instant disponible en accès limité pour les entreprises de taille mondiale opérant aux Etats-Unis, avant un déploiement mondial à venir.

L'action progressait de 4,3% mardi en fin de séance dans la foulée de ces annonces.

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