Adyen s'envole sur une dynamique d'activité soutenue

Adyen s'envole de 14% vers 1 040 EUR à Amsterdam, et caracole ainsi loin en tête de l'Euro Stoxx 50, propulsé par une publication semestrielle apparemment proche des attentes, mais qui recèle notamment une accélération de la croissance au 2e trimestre et une solide performance du segment numérique, selon ING.

Le spécialiste néerlandais des solutions de paiement a réalisé un EBITDA de 641,5 MEUR au 1er semestre 2026, en hausse de 18% et représentant une marge de 49% (ou 50% hors coûts exceptionnels liés aux transactions), globalement en ligne avec le consensus, qui s'établissait à 647 MEUR, selon ING.

Son chiffre d'affaires net a progressé de 19% pour atteindre 1 303 MEUR ( 21% à taux de change constants), dépassant de 1% l'estimation moyenne des analystes, porté par des volumes en hausse de 24%, à 803,8 MdsEUR.

"En élargissant notre rôle bien au-delà des paiements, nous exécutons notre stratégie à long terme et résolvons une complexité structurelle plus profonde pour nos commerçants, ce qui renforce fondamentalement nos relations clients", explique Pieter van der Does, le cofondateur et co-CEO d'Adyen.

"Grâce à des jalons à fort impact, dont les acquisitions de Talon.One et Orb, ainsi que les lancements d'Adyen Agentic et Intelligent Money Movement, nous avons construit le système d'exploitation financier complet pour le commerce moderne afin de nous positionner en vue d'une croissance durable", poursuit-il.

Une dynamique soutenue saluée par ING

"L'élément clé est que la croissance du chiffre d'affaires net à taux de change constants au 2e trimestre 2026 s'est accélérée pour atteindre 22%, dépassant le consensus de 21%, ce qui témoigne d'une dynamique soutenue", met en avant ING dans cette publication.

La banque néerlandaise considère également comme encourageante la performance particulièrement solide du segment numérique, avec des volumes traités dépassant les attentes d'environ 3% et un chiffre d'affaires net supérieur d'environ 2% au consensus, au 2e trimestre.

"Dans l'ensemble, nous considérons ces résultats de manière positive", conclut ING, qui reste à l'achat sur le dossier, avec un objectif de cours de 1 500 EUR, et se dit renforcée dans sa "conviction qu'Adyen est idéalement positionné pour atteindre ses objectifs pour l'exercice 2026".

Des ajustements d'objectifs sans surprise pour 2026

Pour 2026, Adyen prévoit désormais une croissance de son chiffre d'affaires net comprise entre 21% et 23% à taux de change constants, contre une fourchette cible de 20% à 22% précédemment, un relèvement qui reflète l'effet de l'intégration de Talon.One et Orb.

L'intégration de ces deux acquisitions se traduit aussi par un ajustement à la baisse d'un point de sa projection de marge d'EBITDA, un ajustement sans lequel cette marge est attendue stable par rapport à celle de l'année précédente.

Adyen indique aussi que ses dépenses d'investissement devraient atteindre environ 7% du chiffre d'affaires net cette année, contre 5% au 1er semestre, en raison de l'anticipation d'investissements dans les centres de données initialement prévus en 2027.