Adyen revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires grâce à ses acquisitions et son cours s'envole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un résumé sous forme de liste à puces, de détails sur l'évolution du cours de l'action aux paragraphes 1, 7 et 8, ainsi que de citations des co-PDG aux paragraphes 3 et 4.)

* Adyen revoit à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour 2026

* Le chiffre d'affaires net du premier semestre dépasse de peu les attentes

* Le cours de l'action bondit de 11 % après une baisse depuis le début de l'année

* Le co-directeur général déclare qu'il n'est pas prévu d'acquérir des sociétés de paiement

par Gianluca Lo Nostro et Leo Marchandon

Adyen ADYEN.AS a revu à la hausse jeudi ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires, ce qui a fait bondir le cours de l'action de 11 % et a apporté un certain soulagement aux investisseurs après une année au cours de laquelle le prestataire de paiement néerlandais a perdu plus d'un tiers de sa valeur boursière.

Adyen table désormais sur une croissance de son chiffre d'affaires net comprise entre 21 % et 23 % en 2026, alors qu'il prévoyait auparavant une croissance de 20 % à 22 %. Cette révision à la hausse s’explique par les récentes acquisitions de Talon.One et d’Orb, les premières opérations de ce type menées par Adyen en 20 ans d’existence, a déclaré à Reuters le co-directeur général Pieter van der Does. Il a toutefois précisé qu’il n’était pas prévu d’acquérir une autre société de paiement, Adyen continuant de se concentrer sur le développement de services connexes et la conclusion de partenariats dans ce domaine.

"Je pense qu’il vaut mieux que les commerçants migrent vers Adyen plutôt que ceux qui utilisent un tel service de paiement soient rachetés et contraints de migrer vers Adyen", a ajouté M. van der Does.

Adyen, qui gère les paiements pour des clients tels que Spotify et Microsoft, a poursuivi son expansion, rivalisant avec PayPal et Stripe en Amérique du Nord, après que le passage au commerce en ligne, favorisé par la pandémie, a accéléré l’adoption des paiements numériques.

Le succès de l’entreprise repose sur sa plateforme technologique intégrée et sur un modèle tarifaire permettant de réduire les coûts de paiement des commerçants à mesure que les volumes de transactions augmentent.

L'action Adyen avait subi des pressions après l'annonce d'une baisse des volumes traités en février et la publication de perspectives prudentes pour l'année, ce qui avait renforcé l'inquiétude des investisseurs.

Jeudi matin, le titre affichait la meilleure performance de l’indice de référence européen STOXX 600 .STOXX .

Le résultat opérationnel ajusté du premier semestre s’est établi à 641,5 millions d’euros (739,3 millions de dollars), soit un chiffre inférieur au consensus de Visible Alpha, qui s’élevait à 647,2 millions d’euros, ce qui reflète la hausse des coûts liée aux récentes acquisitions.

Le chiffre d’affaires net des six mois clos en juin a progressé de 21 % à taux de change constant pour s’établir à 1,30 milliard d’euros, soit un résultat légèrement supérieur aux attentes du marché.

(1 dollar = 0,8678 euro)