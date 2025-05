Adyen : revient tester la résistance des 1.687E information fournie par Cercle Finance • 29/05/2025 à 16:58









(CercleFinance.com) - Adyen revient tester la résistance des 1.687E du 13 mai et son effacement ouvrirait la voie au retracement du zénith de clôture des 1.846E du 18 février.

Un renversement de tendance s'enclencherait sous le récent plancher des 1.585 du 23 mai.





Valeurs associées ADYEN 1 683,600 EUR Euronext Amsterdam +3,94%