Adyen : plonge sous les 700E, planchers historiques en vue information fournie par Cercle Finance • 18/09/2023 à 17:28









(CercleFinance.com) - Adyen plonge sous les 700E, pulvérise tous ses supports à 675E et s'apprête à retracer son plancher des 665E du 20/03/2020.

L'objectif suivant serait le plancher historique des 570E du 20/10/2019.





Valeurs associées ADYEN Euronext Amsterdam -6.10%