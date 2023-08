Adyen: le titre dévisse après un premier semestre décevant information fournie par Cercle Finance • 17/08/2023 à 12:20

(CercleFinance.com) - L'action Adyen décroche lourdement ce jeudi à la Bourse d'Amsterdam suite à la publication par la 'fintech' néerlandaise de résultats semestriels plombés par la lourdeur de ses investissements et de ses coûts salariaux.



Vers 12h00, le titre lâche plus de 26% pour revenir à des plus bas de trois ans.



Adyen a fait état ce matin d'un bénéfice avant impôt (Ebitda) de 320 millions d'euros au titre du premier semestre, un chiffre en baisse de 10% par rapport à celui de l'année précédente.



Dans son communiqué, la plateforme de technologie financière explique que ses performances ont été grevées par l'augmentation des charges salariales liées à ses investissements visant à assurer son expansion internationale.



Ramené par action, le bénéfice semestriel ressort à 9,07 euros, mais s'établit à tout juste neuf euros par titre sur une basé ajustée selon les calculs établis par les analystes de Keefe, Bruyette & Woods (KBW).



A titre de comparaison, le consensus attendait un BPA très supérieur de 9,77 euros, rappelle la banque d'investissement américaine.



Chez UBS, on rappelle que 'le sentiment de marché était à la prudence avant la publication de résultats, beaucoup d'investisseurs ayant anticipé des chiffres moins bons que prévu'.



Après avoir atteint un plus haut annuel à près de 1690 euros fin juillet, le titre Adyen avait consolidé de quelque 13% sur les deux premières semaines du mois d'août.



Dans leur note de réaction, les équipes d'UBS mettent en avant un volume de transactions de 426 milliards d'euros (+26%) décevant, qui n'a pas atteint les projections du marché qui ressortaient en moyenne à 463 milliards (+34%).



Le bureau d'études dit également s'inquiéter du net ralentissement de l'activité en Amérique du Nord, jusqu'ici le moteur du développement du groupe, dont la croissance ne s'est montée qu'à 23% sur les six premiers mois de 2023 contre +52% un an plus tôt.