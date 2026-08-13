Adyen : jusqu'à 18,5% de gain, à 1.080 EUR

Adyen s'est envolé ce jeudi 13/08, affichant jusqu'à 18,5% de gain, à 1.080 EUR suite au relèvement de ses prévisions de croissance annuelle.

La direction d'Adyen revoit légèrement à la hausse la croissance de son chiffre d'affaires, dans une fourchette de 21 % à 23 % contre une estimation précédente de 20 % à 22%.

La réaction peut sembler disproportionnée, mais il y a avait probablement des "shorts" qui sont pas à contrepied par des chiffres "meilleurs que prévus".

Le titre pulvérise la résistance des 985 EUR du 17 avril au 28 mai et au-delà des 1.000 EUR, le prochain objectif n'est autre que le comblement du "gap" des 1.156 EUR du 11 février.