Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Adyen: enregistre 438 ME de bénéfice net au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/04/2024 à 12:15









(CercleFinance.com) - Adyen fait part d'un bénéfice net de 438 millions d'euros au titre du 1er trimestre, en hausse de 21% par rapport à la même période un an plus tôt, et stable à taux de change constants.



La plateforme de technologie financière destinée aux grandes entreprises indique avoir traité un volume de 297,8 milliards d'euros au 1er trimestre, témoignant d'une hausse de 46 % sur un an portée par une hausse des volumes chez les entreprises clientes existantes.



La société néerlandaise confirme ses objectifs financiers à savoir une croissance annuelle de son CA comprise entre 20 et 29% jusqu'en 2026 et une marge EBITDA supérieure à 50% en 2026, tout en limitant les dépenses à 5% du CA net.





Valeurs associées ADYEN Euronext Amsterdam -11.65%