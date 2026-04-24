Adyen dans le vert après une acquisition
information fournie par Zonebourse 24/04/2026 à 09:23
Adyen, une société qui propose des capacités de paiement de bout en bout, a conclu un accord définitif portant sur l'acquisition de 100% des actions de Talon.One GmbH, une plateforme de premier plan de fidélisation et d'incitations au service de plus de 300 commerçants mondiaux. Le montant total de la transaction s'élève à 750 millions d'euros.
Adyen financera l'acquisition à partir de sa trésorerie disponible. Les cofondateurs de Talon.One, Christoph Gerber et Sebastian Haas, réinvestiront une part significative du produit de la transaction dans de nouvelles actions ordinaires émises par Adyen, soulignant leur engagement à long terme envers l'entité combinée. La finalisation de l'opération est attendue au second semestre 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles et des autorisations réglementaires.
Talon.One, fondée en 2015, devrait générer environ 60 millions d'euros de revenus annuels récurrents d'ici la fin de l'année et a enregistré une croissance annuelle de 30 à 40% ces dernières années.
Cette opération de croissance externe répond à un besoin clé des clients et s'inscrit dans la stratégie de commerce unifié d'Adyen : connecter les interactions des acheteurs en ligne et en magasin, mais aussi exploiter ces données en temps réel.
Pour Adyen, cette acquisition va également permettre d'étendre son rôle, qui passe de l'optimisation des paiements individuels à l'amélioration de l'économie globale des transactions. Adyen va également renforcer sa position dans les modèles émergents tels que le commerce agentique, où les transactions sont de plus en plus initiées de manière dynamique et plus tôt dans le parcours d'achat.
KBC Securities donne son avis
KBC Securities estime que l'opération est facilement financée compte tenu de la position de trésorerie nette du groupe (10,5 milliards d'euros).
Les analystes pensent que stratégiquement, la plateforme Talon.One va enrichir l'offre de paiement d'Adyen avec de la fidélisation, des promotions personnalisées et des incitations basées sur l'IA, permettant une optimisation en temps réel sur les canaux en ligne et en magasin.
KBC Securities a confirmé sa recommandation à accumuler sur le titre Adyen, avec une cible de cours de 1 750 euros, soit un potentiel de hausse de 88,1% par rapport à la clôture de la veille.
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