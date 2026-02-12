 Aller au contenu principal
Adyen : -22% à 920E, plombe l'AEX qui perd 1%
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 16:02

Adyen dévisse de -22% à 920E et plombe l'AEX qui perd 1% : le titre qui pulvérise le plancher crucial long terme des 1.029E du 5 juin 2024 affiche désormais -35% depuis le 1er janvier et se retrouve au plus bas depuis le 9 novembre 2023... à 2 doigts de plonger en direction du "gap" des 708,5E du 8/11/2023

Valeurs associées

ADYEN
937,3000 EUR Euronext Amsterdam -18,93%
