Adyen : -22% à 920E, plombe l'AEX qui perd 1%
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 16:02
Valeurs associées
|937,3000 EUR
|Euronext Amsterdam
|-18,93%
A lire aussi
-
Les ventes de logements anciens ont reculé en janvier aux Etats-Unis alors même que le pouvoir d'achat des acquéreurs s'est amélioré, d'après des données professionnelles publiées jeudi. Selon le rapport mensuel de la Fédération nationale des agents immobiliers ... Lire la suite
-
Privé de lumière depuis sa sortie du gouvernement, Bruno Retailleau joue son va-tout: le président des Républicains a annoncé jeudi sa candidature à l'élection présidentielle de 2027, avec l'espoir de prendre de vitesse ses concurrents. "Je tenais à t'informer ... Lire la suite
-
Le commissaire européen à l'énergie, Dan Jorgensen, s'est rendu à Alger jeudi pour accélérer l'approvisionnement en gaz algérien de l'Union européenne, qui s'efforce de diversifier ses partenariats pour pallier l'interdiction progressive du gaz russe. "Cette réunion ... Lire la suite
-
L'action FedEx grimpe grâce à des prévisions optimistes de bénéfices ajustés pour le trimestre des fêtes
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 12 février - ** Les actions de la société de livraison mondiale FedEx Corp FDX.N ont augmenté ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer