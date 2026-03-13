AdVini signe un protocole d'accord engageant avec Cordier by InVivo
Ce rapprochement permettra à AdVini de consolider ses positions commerciales grâce aux filiales de distribution et à la présence de Cordier aux Pays-Bas, en Belgique, aux Etats-Unis, au Canada et au Japon, avec l'apport d'un chiffre d'affaires annuel supplémentaire à l'export autour de 50 MEUR et un renforcement significatif des équipes commerciales terrain.
Il lui permettra aussi d'entrer, avec Café de Paris, sur le marché des vins effervescents qui est en croissance, ainsi que sur le marché des vins désalcoolisés, et de consolider sa présence dans le Bordelais avec l'apport de la marque historique Cordier.
Le rapprochement prend la forme d'un apport à AdVini par Cordier by InVivo en titres de filiales et fonds de commerce, complété d'une partie en numéraire, pour une valeur totale d'environ 11,5 MEUR.
Cet apport se fera en contrepartie d'une émission d'actions nouvelles AdVini et d'actions auto-détenues AdVini valorisées au montant unitaire de 35,20 EUR, le tout conférant à Cordier by InVivo une participation d'environ 7,8% du capital d'AdVini.
Il a par ailleurs été convenu qu'InVivo Group aura un représentant au conseil d'administration d'AdVini, et qu'un pacte d'actionnaires sera conclu entre InVivo et les actionnaires de contrôle d'AdVini.
AdVini confirme que son conseil d'administration a d'ores et déjà approuvé cette opération, qui reste soumise à la nomination d'un commissaire aux apports et à la tenue d'une assemblée générale extraordinaire, qui sera convoquée le 30 avril.
