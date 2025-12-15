ADVINI ET CORDIER BY INVIVO ANNONCENT LEUR ENTRÉE EN NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES POUR CONSOLIDER LEUR POSITION DANS LA FILIÈRE VIN FRANÇAISE

Le Groupe AdVini et Cordier by InVivo annoncent entrer en négociations exclusives en vue du rapprochement de certaines de leurs activités.



Ce rapprochement, souhaité par les deux groupes, s’inscrit pleinement dans une logique de complémentarité des marques, des gammes de produits et des réseaux commerciaux. Il permettrait à AdVini de consolider sa présence dans le Bordelais avec la marque Cordier et d’entrer sur le marché des vins effervescents avec Café de Paris. Par ailleurs, les activités d’AdVini à l’export seraient renforcées grâce aux filiales de distribution et à la présence de Cordier aux Pays-Bas, en Belgique, aux Etats-Unis, au Canada, en Afrique du Sud et au Japon.



AdVini bénéficierait ainsi, d’une part d’un portefeuille de marques prestigieuses plus riche et plus diversifié, et d’autre part d’un réseau de distribution plus puissant avec un chiffre d’affaires consolidé de plus de 320 M€, dont 65% à l’international.