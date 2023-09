Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AdVini: en perte nette au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 26/09/2023 à 13:40









(CercleFinance.com) - AdVini publie une perte nette de 4,1 millions d'euros pour le premier semestre 2023, contre un profit de 1,4 million au 30 juin 2022, ainsi qu'une marge d'EBITDA courant en retrait de 2,4 points à 5,3% pour un chiffre d'affaires de 140,2 millions (-3,8% en organique).



Le groupe de vins a enregistré une reprise de son activité grande distribution (GMS) France (+8,5%) alors que tous les autres marchés européens du Off Trade ont affiché une baisse, particulièrement en Belgique (-11,4%), Pays-Bas (-7%), Suisse (-18%).



AdVini estime que ses marges continueront de progresser au fil des mois sur le second semestre 2023 pour une activité annuelle estimée supérieure à 300 millions d'euros, et attend un résultat de fin d'année 'en sensible amélioration'.





Valeurs associées ADVINI Euronext Paris -1.04%