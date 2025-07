Advicenne: Sibnayal approuvé et remboursé en Arabie Saoudite information fournie par Cercle Finance • 28/07/2025 à 13:12









(Zonebourse.com) - Advicenne bondit de près de 13% après l'autorisation de mise sur le marché de son Sibnayal dans l'Acidose Tubulaire Rénale distale (ATRd) en Arabie Saoudite, ainsi que son remboursement dans ce pays 'au niveau des meilleurs prix européens'.



Ce résultat est le fruit d'une collaboration étroite entre Advicenne et son partenaire local, Taïba Healthcare, l'un des principaux distributeurs de médicaments dans les pays du Golfe, qui assurera la commercialisation locale du médicament.



'L'incidence de l'ATRd dans les pays du Golfe est plus importante qu'en Europe et aux Etats-Unis, et la prévalence en Arabie Saoudite peut être estimée à environ 600 à 800 malades', souligne la société pharmaceutique.



Sibnayal est d'ores et déjà prescrit en accès précoce dans plusieurs pays du Golfe hors Arabie Saoudite, et cette décision favorable des autorités saoudiennes ouvre la porte à des enregistrements dans les autres pays du Golfe où le dossier est déposé.





