Advicenne Pharma : Post 180ème jour, l'EMA en phase finale de décision

Advicenne, qui a déposé sa demande d'autorisation de mise sur le marché pour l'ADV7103 auprès de l'EMA, poursuit sa préparation commerciale, en attendant la décision de l'agence européenne. Achat Fort avec un TP de 27,35€.

Post d180, the EMA in the final decision phase

Advicenne, which has submitted its marketing authorization application for ADV7103 to the EMA, is continuing its commercial preparation, pending the decision of the European agency. Strong Buy with a TP of € 27.35.

