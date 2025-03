Advicenne: le 'cash burn' rassure, mais visibilité limitée information fournie par Cercle Finance • 28/03/2025 à 12:32









(CercleFinance.com) - Advicenne évolue en baisse vendredi à la Bourse de Paris, les analystes saluant la bonne maîtrise de la consommation de cash de la société pharmaceutique mais relevant aussi son manque de visibilité financière.



Le chiffre d'affaires des produits vendus a atteint 4,9 millions d'euros en 2024, en hausse de 9,4% par rapport à 2023, une croissance provenant majoritairement des ventes de Sibnayal.



Le chiffre d'affaires annuel de ce traitement de l'acidose tubulaire rénale distale (ATRd) a en effet progressé de près de 17% à 2,3 millions d'euros l'an dernier.



Si certains analystes déplorent une croissance 'limitée' de l'activité, d'autres font remarquer que l'entreprise a réussi à réduire sa consommation de cash à moins d'un million d'euros sur l'ensemble de l'année 2024.



Sa consommation de trésorerie opérationnelle s'est établie à 0,76 million d'euros en 2024, contre 6,04 millions d'euros en 2023, à la faveur de l'accord conclu avec Primex Pharmaceuticals.



Mais avec une trésorerie de 3,2 millions d'euros à la fin 2024, la visibilité financière de la société est assurée jusqu'au mois de juin, ce qui conduit la société à travailler activement à renforcer ses moyens financiers, notamment avec ses prêteurs, afin d'étendre son horizon de trésorerie.



Suite à ces annonces, le titre Advicenne chutait de quasiment 12% vendredi à la mi-journée.





