Advicenne: la publication semestrielle boudée en Bourse

(CercleFinance.com) - Advicenne, une société pharmaceutique spécialisée dans les maladies rénales rares, chutait de 7% en Bourse jeudi après avoir publié ses résultats financiers semestriels et fait le point sur ses activités.



Dans un communiqué, le groupe fait part d'une hausse de 28% de ses ventes brutes de Sibnayal, son traitement de l'acidose tubulaire rénale distale (ATRd), qui ont atteint 1,25 million sur les six premiers mois de l'année, en incluant les redevances payées par les partenaires commerciaux.



Sa perte opérationnelle courante semestrielle s'est améliorée à 2,84 millions d'euros sur le semestre, contre une perte de 2,95 millions d'euros un an auparavant.



L'entreprise fait par ailleurs état de la poursuite de la progression vers l'équilibre opérationnel courant, confirmant son objectif d'atteindre la profitabilité opérationnelle fin 2024-début 2025.



A la fin du mois de juin, sa position de trésorerie ressortait à deux millions d'euros, avec une visibilité financière inchangée au cours du premier trimestre 2025



Comme annoncé au mois de juillet, son partenaire Primex n'est pas en mesure d'honorer la totalité du versement de royalties attendue en 2025, ce qui conduit à Advicenne de céder le produit à un tiers afin d'obtenir une part majoritaire des produits de cession.



Advicenne dit vouloir parvenir à un accord final avec Primex d'ici la fin de l'année 2024.



Advicenne dit par ailleurs focaliser ses efforts sur les autorisations réglementaires et les plans cliniques visant à développer ADV7103 dans l'ATRd et la cystinurie, évoquant des avancées récentes favorables dans ses échanges avec la FDA et des partenaires commerciaux nord-américains.



Dans une note de réaction, les analystes de TP ICAP Midcap disent intégrer un scénario plus prudent sur le titre afin de tenir compte des performances du premier semestre, mais surtout des difficultés financières de Primex.



Son objectif de cours est en conséquence ramené de 7,3 à quatre euros par action.





