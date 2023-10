Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Advicenne: Cemag Invest à plus de 15% information fournie par Cercle Finance • 09/10/2023 à 14:33









(CercleFinance.com) - La SAS Cemag Invest a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 4 octobre, les seuils de 10% et 15% du capital et des droits de vote d'Advicenne, pour détenir 18,00% du capital et 17,56% des droits de vote de cette société biopharmaceutique.



Ce franchissement de seuils résulte de la souscription à une augmentation de capital. Cemag Invest déclare ne pas envisager de poursuivre ses achats et d'acquérir le contrôle d'Advicenne, ni de demander de nouvelle nomination d'administrateur.





