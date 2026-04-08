Advent renonce à racheter la société britannique Senior

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La société américaine de capital-investissement Advent International a déclaré mercredi qu'elle ne ferait pas d'offre sur Senior Plc SNR.L , après que le fournisseur aéronautique britannique a accepté une proposition de rachat de 1,4 milliard de livres (1,88 milliard de dollars) de la part d'un consortium comprenant Tinicum et Blackstone BX.N .

(1 $ = 0,7440 livre)