Advent et l’Adia vont prendre une participation minoritaire dans Fisher Investments

Advent International et une filiale à 100?% de l’Abu Dhabi Investment Authority vont prendre une participation minoritaire dans Fisher Investments (FI), la société de gestion de Ken Fisher qui gère 275 milliards de dollars. L’investissement, situé entre 2,5 milliards de dollars et 3 milliards de dollars, valorise le gestionnaire à 12,75 milliards de dollars.

Ken Fisher vendra une partie de ses actions dans la société qu’il a fondée en 1979. A l’issue de l’opération, qui doit être bouclée en fin d’année, il conservera une majorité dans l’entreprise, avec des droits de vote supérieurs à 70?%. Agé de 73 ans, le fondateur restera actif au sein de la société à son poste actuel de président exécutif et co-directeur des investissements de la société de gestion. Le directeur général Damian Ornani continuera à diriger l’entreprise. David Mussafer, associé gérant d’Advent, rejoindra le conseil d’administration de FI.

Cette transaction s’inscrit dans le cadre de « la planification successorale à long terme de Ken Fisher et permet à FI, sous la direction de Damian Ornani, de poursuivre ses activités en tant que société privée indépendante de conseil en investissement et de gestion de patrimoine et d’actifs », souligne un communiqué.

« FI a été toute ma vie. Bien que je sois en excellente santé, cette opération, assortie d’une période de détention atypiquement longue pour une opération de capital-investissement, garantira l’indépendance privée et la culture de FI à long terme si quelque chose de fâcheux devait m’arriver », a commenté Ken Fisher.

FI gère plus de 275 milliards de dollars pour le compte de plus de 150?000 clients dans le monde, dont 120.000 clients privés américains et 185 clients institutionnels. La société sert aussi plus de 30.000 clients privés dans 16 pays et bureaux sur quatre continents, et prévoit de continuer à étendre sa présence mondiale.

Laurence Marchal