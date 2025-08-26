Advanced Micro augmente après que Truist soit devenu optimiste quant à la traction des centres de données et de l'intelligence artificielle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 août - ** Les actions du fabricant de puces Advanced Micro Devices AMD.O ont augmenté de 2,8 % en pré-marché à 167,96 $ après que Truist ait relevé le niveau de l'action de "hold" à "buy", déclarant que le feedback devient constructif sur la traction de l'entreprise dans l'espace d'intelligence artificielle des centres de données

** Le courtier augmente le PT de 40 $ à 213 $, ce qui implique une hausse de 30 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le mois dernier, les contacts industriels ont de plus en plus indiqué que les hyperscalers s'associent avec l'entreprise et "expriment un véritable intérêt pour le déploiement d'AMD à grande échelle", écrit William Stein, analyste chez Truist, dans une note

** M. Stein indique qu'il prévoit une part de marché à long terme de 10 % pour AMD sur le marché des GPU (unités de traitement graphique), en soulignant que les puces MI355 d'AMD ont commencé à être livrées à la fin du mois de juin et qu'elles sont "le principal facteur de l'augmentation des perspectives de revenus de la société au troisième trimestre"

** Sur les 53 analystes qui couvrent AMD, 37 estiment qu'il s'agit d'un "achat fort" ou d'un "achat", 15 estiment qu'il s'agit d'un "maintien" et 1 a une recommandation de "vente forte", selon LSEG

** PT médian de 190 $, en hausse par rapport à 140 $ il y a un mois et à 125 $ le 26 mai

** Jusqu'à la clôture de lundi, l'action a progressé de 35 % depuis le début de l'année, contre près de 16 % pour l'indice Philadelphia Semiconductor .SOX .