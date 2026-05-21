Advance Auto Parts en hausse après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
21 mai - ** L'action d'Advance Auto Parts AAP.N progresse de 4,3 % à 53,45 $ en pré-ouverture
** La société dépasse les estimations de bénéfices et de chiffre d'affaires trimestriels, grâce à la forte croissance de son activité Pro, qui dessert les garages commerciaux et les ateliers de réparation
** Affiche un BPA ajusté de 77 cents au premier trimestre; les analystes tablaient en moyenne sur 45 cents - données compilées par LSEG
** Prévoit un BPA ajusté pour 2026 compris entre 2,40 $ et 3,10 $, dont le point médian est légèrement inférieur à l'estimation de 2,76 $
** Annonce un chiffre d'affaires net de 2,61 milliards de dollars au premier trimestre, contre des estimations de Wall Street de 2,58 milliards de dollars
** À la clôture d'hier, l'action avait progressé de 30,4 % depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer