AdUX : Résultats du premier semestre 2024

Paris, le 25 juillet 2024, 18h – Le groupe AdUX, spécialiste de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur (Code ISIN FR0012821890 - ALDUX) publie ses résultats du premier semestre de l’exercice 2024.

Résultats du premier semestre 2024





Le chiffre d’affaires du premier semestre s’élève à 12,1 millions d’euros soit une augmentation de 15% comparé au premier semestre 2023.



Après un premier trimestre 2024 en croissance de +9%, l’activité du deuxième trimestre continue de s’améliorer en réalisant +19% comparée à l’année précédente.



La croissance est due à l’activité en France qui continue sa très bonne dynamique commerciale et qui représente une part de plus en plus importante dans le volume d’activité. Ainsi, elle permet à nouveau de compenser les performances en retrait des autres régions tout en permettant au groupe de réaliser un chiffre d’affaires en croissance