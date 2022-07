AdUX : Résultats du premier semestre 2022

Paris, le 28 juillet 2022, 18h – Le groupe AdUX, spécialiste de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur (Code ISIN FR0012821890 - ADUX) publie ses résultats du premier semestre de l’exercice 2022.



Croissance de l’activité au premier semestre 2022



Le chiffre d’affaire du premier semestre s’élève à 11,4 millions d’euros et est en croissance de 18% comparé au premier semestre 2021.

Pour rappel, le premier trimestre 2021 était toujours affecté par des mesures sanitaires liées à l’épidémie de COVID-19 qui pesaient sur les dépenses publicitaires pendant les premiers mois de l’année. L’augmentation de 6% du chiffre d’affaires au deuxième trimestre 2022 par rapport au deuxième trimestre 2021 confirme néanmoins le rebond d’activité suite à la crise sanitaire.



Ce retour à la croissance au premier semestre conjugué à une base de coûts maitrisée permet de dégager un résultat net positif sur la période de +0,1 million d’euros vs. -0,5 million d’euros au premier semestre 2021.