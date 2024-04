AdUX - Résultats Annuels 2023

Paris, le 4 avril 2024, 18h – Le groupe AdUX, spécialiste de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur (Code ISIN FR0012821890 - ADUX) publie ses résultats annuels de l’exercice 2023.



EBITDA positif et en croissance sur l’année 2023



Le chiffre d’affaires de l’exercice 2023 s’élève à 22,1 millions d’euros contre 23,6 millions d’euros en 2022 (-6%), soit un chiffre d’affaires en décroissance par rapport à 2022. En 2023, La dynamique commerciale a souffert de l'environnement économique difficile.

La marge brute se stabilise à 10,4 millions d’euros (-1%) ce qui, associé à une bonne maîtrise des coûts, permet de dégager un EBITDA positif et en croissance (+20%) par rapport à la même période en 2022. L’EBITDA s’est amélioré pour atteindre 3,6 millions d’euros contre 3,0 millions d’euros sur la même période en 2022.

Le résultat opérationnel s’élève à 2,5 millions d’euros contre 4,2 millions d’euros en 2022 (-42%). Cette diminution s’explique par un résultat non courant nul en 2023 contre +2,5 millions d’euros en 2022 principalement lié à la liquidation de la société Group Hi-Media USA.