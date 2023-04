AdUX : Résultats Annuels 2022

EBITDA positif et en croissance sur l’année 2022



Le chiffre d’affaires de l’exercice 2022 s’élève à 23,6 millions d’euros contre 24 millions d’euros en 2021 (-1%), soit un chiffre d’affaires en légère décroissance par rapport à 2021.

Le groupe a enregistré une croissance d’activité sur le premier semestre 2022 mais la dynamique commerciale du second semestre a été affectée par un contexte économique difficile.

La marge brute augmente quant à elle de +8% ce qui, associé à une bonne maîtrise des coûts, permet de dégager un EBITDA positif et en croissance (+38%) par rapport à la même période en 2021.

L’EBITDA s’est amélioré pour atteindre 3,0 millions d’euros contre 2,2 millions d’euros sur la même période en 2021. Combiné au résultat non courant de 2,5 millions d’euros principalement lié à la liquidation de la société Group Hi-Media USA, cela a permis de dégager un résultat net positif de 4,1 millions d’euros contre 0,2 million d’euros sur la même période en 2021.