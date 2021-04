AdUX : Résultats Annuels 2020

Levallois-Perret, le 1er avril 2021, 18h - Le groupe AdUX, spécialiste de la publicité digitale et de l'expérience utilisateur (Code ISIN FR0012821890 - ADUX) publie ses résultats annuels de l'exercice 2020.





Une activité sévèrement affectée par la crise sanitaire du Covid-19



Le chiffre d'affaires de l'exercice 2020 s'élève à 17,9 millions d'euros contre 24,8 millions d'euros (-28%) en 2019.

La crise sanitaire provoquée par l'épidémie du Covid-19 et le confinement de la majorité de la population européenne ont eu un impact immédiat sur la consommation des ménages et sur les dépenses marketing des annonceurs. A compter du mois de mars 2020, de nombreuses campagnes publicitaires ont été annulées ou reportées. Avec des décalages de quelques semaines, la tendance a été la même dans tous les pays d'implantation d'AdUX. La baisse s'est confirmée et accentuée en avril et en mai 2020. La tendance de l'activité sur le deuxième semestre reste négative mais s'est améliorée en comparaison avec le premier semestre.