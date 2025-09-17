Adtran chute après la vente d'obligations convertibles pour un montant de 175 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 septembre - ** Les actions du fournisseur de réseaux et de communications Adtran Holdings ADTN.O ont baissé de 1,9 % à 8,69 $ au début de la semaine après une augmentation de capital supérieure à l'objectif ** La société basée à Huntsville, Alabama, a annoncé le prix de 175 millions de dollars pour une offre d'obligations convertibles à 3,75 % sur 5 ans

** Le prix de conversion initial de 11,52 $ est supérieur de 30 % à la dernière clôture de l'action à 8,86 $ ** Les actions d'ADTN ont chuté de 15,1 % mardi sur un volume important après que la société ait annoncé un accord de 150 millions de dollars à la fin du lundi

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour rembourser environ 152,8 millions de dollars d'emprunts en cours dans le cadre de l'accord de crédit de Wells Fargo daté du 18 juillet 2022

** Elle prévoit également d'utiliser environ 15,3 millions de dollars pour payer le coût des transactions d'options d'achat plafonnées; le prix plafond initial a été fixé à 15,51 dollars, soit 75 % de plus que la dernière vente de l'action

** En incluant le mouvement du mercredi, les actions sont en hausse de ~4 % depuis le début de l'année par rapport à la progression de ~15 % du Nasdaq .IXIC

** La moitié des 8 analystes couvrant ADTN considère le titre comme "acheter", l'autre moitié comme "conserver" et le prix cible médian est de 12 $, selon LSEG