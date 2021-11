Adthink va proposer de nouveaux services de marketing NFT

Adthink (ENXTPA:ALADM), spécialiste français du digital marketing, annonce le futur lancement de son offre de marketing NFT aux marques qui souhaitent communiquer dans cet univers et développer leurs propres tokens.



Inventés en 2014, les NFT, ou non-fungible tokens (jetons cryptographiques non fongibles), représentent plus de 11 milliards USD de transactions en 2021 jusqu’à présent, selon NonFungible.com. Réalité économique, mais aussi sociale avec de nouvelles formes de communautés, elles-mêmes décentralisées.



Déjà appliqués à l’art, la musique, le cinéma, les collectionnables, les metaverses (mondes virtuels), les jeux vidéo, la DeFi (finance décentralisée) et demain à l’immobilier, les certifications, l’identification, les chaînes d'approvisionnement et la logistique, les NFT vont permettre de nouvelles formes de communications pour les marques et les créateurs. Les NFT peuvent être considérés comme un nouveau moyen de se connecter directement à sa base de clients, mais aussi à des prospects et créer de nouveaux canaux de revenus. Les marques ne sont plus restreintes à offrir des produits physiques et des services, mais aussi des produits virtuels.



(Suite dans le communiqué PDF attaché)