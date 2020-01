Adthink : Evolution de la Gouvernance

Le 2 janvier 2020, le Conseil d'Administration de Adthink a nommé Sébastien Balestas et Jonathan Métillon Directeurs Généraux Délégués.



Le Directeur Général de Adthink, Bertrand Gros, transfert la responsabilité des opérations à M. Balestas et M. Métillon. Les co-fondateurs, M. Gros et Sylvain Morel, Président Non-exécutif, conservent leurs sièges au Conseil d'Administration et continuerons à conseiller les directeurs sur la stratégie globale.



MSc de Skema business school, Sébastien développe des activités digitales depuis 2007, en commençant par New York puis Shanghai où il a piloté le développement international de Avazu, une plateforme de publicité programmatique. Il rejoint Adthink en 2015 et dirige la branche Agence, intégrant un trading desk pour les annonceurs et une régie publicitaire pour les éditeurs.



Entrepreneur et manager du digital marketing pendant 20 ans, Jonathan a été Chief Revenue Officer chez Teads avant de rejoindre Adthink en 2013. En tant que Directeur de l'Innovation, il a conçu les Adthink Labs et gère désormais la branche Monétisation, qui comprend des solutions de génération de trafic et des services à valeur ajoutée, apporteurs de revenus récurrents.



Adthink publiera vendredi 7 février 2020 à la clôture des marchés son chiffre d'affaires annuel 2019.